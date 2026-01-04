Así es el centro de reclusión en Brooklyn donde está preso Nicolás Maduro

En los Estados Unidos, el dictador venezolano Nicolás Maduro ya se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención (Metropolitan Detention Center, o MDC) en Brooklyn, Nueva York.

El expresidente venezolano permanece recluido en una prisión federal conocida por sus duras condiciones y donde han estado algunos de los criminales más peligrosos del mundo

El detenido, llegó a la instalación federal el sábado 4 de enero de 2026, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses de los Delta Force en una exitosa operación militar en Caracas.

El MDC Brooklyn es la única cárcel federal de la ciudad de Nueva York y funciona como un centro de detención donde los acusados esperan su juicio o sentencia.

Un infierno en la Tierra

Esta instalación ha sido descrita como "un infierno en la Tierra" por sus condiciones y ha sido objeto de quejas por supuesta violencia, condiciones deficientes y problemas de gestión entre sus muros

Cabe señalar que, Enel lugar hay otros reclusos de alto como Sean "Diddy" Combs, R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried, y el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, coacusado de Maduro.