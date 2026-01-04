Donald Trump sobre Delcy Rodríguez: Si no coopera con EEUU pagará "un precio muy alto"

En una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Donald Trump dijo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con los Estados Unidos.

La dirigente chavista asumió la jefatura del Estado hace unas horas, luego que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, a quienes trasladaron a EEUU.

PRUEBA DE VIDA

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Nicolás Maduro", dijo en tono enérgico el presidente de Estados Unidos sobre la funcionaria del régimen autoritario.

Como se recuerda, tras condenar la intervención norteamericana contra Venezuela y la detención de Maduro Moros, la hoy presidenta exigió al gobierno de Trump una prueba de vida inmediata del dictador chavista.