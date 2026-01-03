Nicolás Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos: ¿Qué delitos se le atribuye?

Luego de ser capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a Nueva York, Nicolás Maduro afrontará un proceso judicial en una corte federal, donde será acusado por al menos cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armas. El exmandatario venezolano permanece recluido bajo custodia federal junto a su esposa, Cilia Flores, a la espera de su primera comparecencia ante un juez.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro será procesado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para la posesión de este tipo de armamento. Estas acusaciones forman parte de una causa abierta desde 2020, que fue actualizada tras su captura este sábado en Caracas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que Maduro y su esposa “se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en territorio estadounidense”, y agradeció al presidente Donald Trump y a las fuerzas especiales por la operación que permitió su detención. Las autoridades no descartan que ambos puedan ser imputados oficialmente este lunes 5 de enero.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

Por su parte, Donald Trump ofreció detalles del operativo, señalando que Maduro intentó refugiarse en un búnker sin éxito antes de ser capturado. El mandatario estadounidense confirmó además que su gobierno asumirá el control de Venezuela de manera temporal “hasta que haya una transición segura”, afirmando que el objetivo es garantizar justicia, estabilidad y libertad para el pueblo venezolano.