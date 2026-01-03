Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, en una operación militar que incluyó ataques en Caracas y otras zonas del territorio venezolano durante la madrugada.

A través de un comunicado leído en cadena obligatoria de radio y televisión, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, informó que Rodríguez deberá asumir “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Con esta decisión, Rodríguez se convierte en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal dispuso además que la vicepresidenta, el Consejo de Defensa de la Nación, el alto mando militar y la Asamblea Nacional sean notificados de manera inmediata, aunque no precisó la fecha exacta para la ceremonia de juramentación. Para este lunes 5 de enero está prevista la instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2031, dominado por el chavismo, instancia en la que deberán juramentarse las principales autoridades del Parlamento.

¿QUIÉN OCUPARÁ EL PODER?

El TSJ señaló que la medida responde a una situación “excepcional, atípica y de fuerza mayor”, tras lo que calificó como el “secuestro” de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. Asimismo, precisó que esta decisión no define de manera definitiva si la falta presidencial es temporal o absoluta, ni reemplaza las competencias de otros órganos del Estado para determinarlo en procedimientos posteriores.