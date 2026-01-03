Periodista venezolano Alejandro Linares: “La situación en Caracas es de tensa calma”

En diálogo con Panamericana Televisión, el periodista venezolano Alejandro Linares señaló que la situación en Caracas es de tensa calma luego de la intervención militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Indicó que, pese a la magnitud de los hechos ocurridos en las últimas horas, no se han registrado disturbios masivos ni enfrentamientos en las calles de la capital.

Linares precisó que durante el día numerosos ciudadanos salieron de sus viviendas para abastecerse de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, ante el temor de posibles desabastecimientos o nuevos episodios de violencia. Supermercados, farmacias y bodegas registraron una mayor afluencia de personas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Asimismo, el periodista informó que el servicio eléctrico, afectado tras la operación militar, se fue restableciendo de manera progresiva en distintos sectores de Caracas. Aunque persisten cortes intermitentes en algunas zonas, la reactivación del suministro ha contribuido a una sensación de mayor estabilidad en comparación con las horas posteriores a la captura de Maduro.

¿QUÉ VIENE PARA VENEZUELA?

Sobre el futuro inmediato de Venezuela, Alejandro Linares sostuvo que existe un moderado optimismo entre la población ante la posibilidad de que se inicie una transición democrática pacífica. No obstante, advirtió que el panorama sigue siendo incierto y que los próximos días serán determinantes para definir el rumbo político y social del país.