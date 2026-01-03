Nicolás Maduro ya se encuentra recluido en prisión federal de Nueva York

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al centro de detención Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, tras arribar a Manhattan en un helicóptero bajo estrictas medidas de seguridad, según informaron medios estadounidenses como The New York Times y CNN. El traslado se produjo luego de que fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con los reportes, Maduro llegó primero a un helipuerto ubicado en el lado oeste de Manhattan, cerca del río Hudson, y posteriormente fue escoltado por una caravana de vehículos policiales hasta el centro penitenciario. La Casa Blanca difundió además un video del arresto y traslado a través de su cuenta de respuesta rápida en la red social X, donde se observa al líder venezolano caminando esposado por un pasillo identificado con las siglas “DEA NYD”.

Maduro había sido trasladado previamente en un avión militar Boeing 757 desde Guantánamo hasta la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte del estado de Nueva York. Allí fue recibido por agentes de distintas agencias federales, entre ellas el FBI y la DEA, antes de ser conducido en helicóptero hacia Manhattan. Según imágenes difundidas, descendió del avión esposado y bajo fuerte custodia.

¿QUÉ DELITOS AFRONTARÁ?

Maduro fue acusado en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado presentó una acusación sustitutiva. En un tribunal federal afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. La fiscal general Pam Bondi afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán “todo el peso de la justicia estadounidense”, mientras se espera que en los próximos días comparezca ante un juez federal en Manhattan.