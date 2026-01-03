Andrés Gómez de la Torre: “Alguien del entorno de Nicolás Maduro fue captado por la CIA”

El internacionalista Andrés Gómez de la Torre afirmó que la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro habría contado con información precisa proveniente de su propio entorno. En entrevista con Panamericana Televisión, señaló que la CIA habría captado a personas muy cercanas al mandatario venezolano, lo que permitió conocer con exactitud sus movimientos y ejecutar la intervención militar en Caracas.

Gómez de la Torre indicó que el objetivo central de Washington fue la captura directa de Maduro, luego de que este se negara reiteradamente a negociar con Estados Unidos. Tras el operativo, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York y recluidos en el Centro de Detención de Brooklyn, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y posesión de armas ante tribunales estadounidenses.

El analista también advirtió que el escenario sigue siendo altamente volátil. El presidente Donald Trump ha amenazado con una segunda oleada de ataques si el chavismo ofrece resistencia y aseguró que Estados Unidos “gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura”. Asimismo, negó que la líder opositora María Corina Machado cuente con el respaldo suficiente para encabezar dicho proceso, pese a que ella afirmó estar preparada para asumir el poder.

¿QUIÉN ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA?

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró la “falta temporal” de Nicolás Maduro y ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia. Mientras Rodríguez exigió la liberación de Maduro y rechazó cualquier tutela extranjera, Trump aseguró que la funcionaria se puso a disposición de Washington. Incluso, el Gobierno de Brasil anunció que reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina, en un contexto regional marcado por la incertidumbre y la reconfiguración del poder en Venezuela.