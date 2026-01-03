Carolina Bigott: “Delcy y Jorge Rodríguez habrían pactado con Trump para la entrega de Maduro”

La periodista venezolana Carolina Bigott aseguró que Venezuela atraviesa un escenario de alta incertidumbre luego de la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones a Panamericana Televisión, señaló que durante la noche las calles de Caracas lucen prácticamente desiertas, ya que la población permanece refugiada en sus viviendas ante el temor de nuevos ataques.

Bigott explicó que el clima de miedo es evidente en la capital venezolana, donde la mayoría de ciudadanos evita salir de sus casas. “La gente está atemorizada, no sabe qué va a pasar en las próximas horas o días”, indicó, al tiempo que destacó que la incertidumbre se mantiene pese a la ausencia de enfrentamientos visibles tras la detención del líder chavista.

En relación con el operativo estadounidense, la periodista no descartó una posible traición interna dentro del régimen. Sostuvo que la escasa resistencia de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a los bombardeos y ataques norteamericanos resulta llamativa. “Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez habrían pactado con Donald Trump para la entrega de Maduro”, afirmó, al señalar que este escenario es comentado en círculos políticos y periodísticos.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Finalmente, Carolina Bigott indicó que las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo político del país y el proceso de transición democrática. En ese contexto, mencionó que Delcy Rodríguez aparece como una de las principales figuras con opciones de asumir el poder, en medio de negociaciones y reacomodos internos tras la caída de Nicolás Maduro.