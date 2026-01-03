Situación en Venezuela tras captura de Maduro: “Ciudadanos abarrotan supermercados para comprar alimentos”

El periodista venezolano Jairo Garnica afirmó que Caracas atraviesa horas de tensión e incertidumbre luego de la intervención militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones a Panamericana Televisión, el reportero señaló que el temor domina a gran parte de la población ante la falta de claridad sobre lo que ocurrirá en los próximos días.

Garnica explicó que, tras conocerse la detención del dictador chavista, numerosos ciudadanos salieron de sus viviendas para abastecerse de productos de primera necesidad. Supermercados, farmacias, bodegas y carnicerías registraron una fuerte afluencia de personas que buscan alimentos y medicinas ante un posible escenario de inestabilidad prolongada en el país.

El periodista indicó que el ambiente en las calles es de nerviosismo, con presencia de largas colas y compras compulsivas, impulsadas por el recuerdo de crisis anteriores. “La gente tiene miedo y no sabe cómo puede reaccionar el país en las próximas horas”, señaló, al tiempo que remarcó que la incertidumbre se mantiene pese a la ausencia de enfrentamientos abiertos tras la captura.

REACCIONES EN LAS CALLES

Asimismo, Jairo Garnica sostuvo que existen opiniones divididas entre los venezolanos. Mientras un sector de la población respalda la captura de Nicolás Maduro y la considera el inicio de un cambio político, otros rechazan la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, argumentando que se trata de una vulneración de la soberanía nacional del país.