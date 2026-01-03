Nicolás Maduro ya está en EEUU: será trasladado a prisión de máxima seguridad en Nueva York

El avión militar Boeing 757 que trasladó al dictador venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York procedente de la base naval de Guantánamo. El líder chavista fue llevado a Estados Unidos luego de ser detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas y está previsto que en los próximos días comparezca ante un tribunal federal para enfrentar graves acusaciones penales.

La aeronave llegó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes federales, entre ellos miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA), ingresaron al avión para custodiar el traslado. Según la cadena CNN, Maduro será llevado inicialmente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn.

El dictador venezolano fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, además, se hizo pública una acusación sustitutiva que ratifica los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados al uso y tráfico de armas automáticas.

COMPARECERÁN ANTE LA JUSTICIA

Maduro fue detenido en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, junto con su esposa, Cilia Flores, quien también fue trasladada a Nueva York en el mismo vuelo. Ambos deberán comparecer ante la justicia estadounidense en los próximos días, en un proceso judicial que podría marcar un precedente histórico en las relaciones entre Washington y Caracas.