“Se rindió sin poner resistencia”: así se ejecutó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro fue el resultado de una operación militar “discreta y planificada durante varios meses”, según afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa ofrecida este sábado desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida. El político republicano indicó que las fuerzas estadounidenses irrumpieron en una “fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” para concretar la detención.

Donald Trump no precisó el nombre del lugar donde se encontraba Nicolás Maduro ni confirmó si se trató del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. Sin embargo, sostuvo que la acción militar representa “una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia” del país norteamericano.

De acuerdo con el mandatario, la operación incluyó ataques coordinados desde helicópteros en Caracas y zonas aledañas, así como el uso de técnicas especializadas que dejaron a gran parte de la capital venezolana sin iluminación. “Estaba oscuro y era peligroso”, afirmó Trump, quien destacó que ninguna baja mortal se registró entre las tropas estadounidenses y que no se perdió equipamiento militar durante la incursión.

En declaraciones previas a la cadena Fox News, el presidente Donald Trump reconoció que un helicóptero estadounidense fue alcanzado durante los enfrentamientos y que dos militares resultaron heridos. No obstante, aseguró que la aeronave logró retornar a su base y que no se produjeron fallecidos entre las fuerzas participantes.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, señaló que la captura de Maduro fue producto de meses de ensayos, recopilación de inteligencia y coordinación con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Indicó que las tropas estaban listas desde inicios de diciembre, pero aguardaron el momento adecuado para reducir riesgos a la población civil y aprovechar condiciones meteorológicas favorables.

SE RINDIÓ SIN PONER RESISTENCIA

Caine detalló que, una vez ubicado Maduro, las fuerzas estadounidenses lograron ingresar al centro donde se encontraba, lo aseguraron con apoyo de drones y helicópteros, y procedieron a su detención junto a su esposa, Cilia Flores, quienes se rindieron sin resistencia. Finalmente, ambos fueron extraídos del lugar bajo protección aérea, tras varios enfrentamientos con fuerzas venezolanas. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el mandatario venezolano “tuvo múltiples oportunidades” para evitar su captura.