Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro y rechaza versión de Trump: “Venezuela no volverá a ser colonia”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió públicamente la liberación de Nicolás Maduro, a quien calificó como “el único presidente de Venezuela”, y aseguró que esa posición es compartida por “todos los factores políticos” del país. Durante una rueda de prensa, afirmó además que “todo el poder nacional de Venezuela está activado para defender” la soberanía, la independencia y la integridad territorial frente a lo que considera una agresión externa.

Rodríguez sostuvo que el país no retrocederá ante presiones internacionales y lanzó un mensaje directo contra Estados Unidos. “Venezuela no volverá a ser esclava ni colonia de ningún imperio”, declaró, reforzando un discurso de resistencia nacional que se distancia del escenario de cooperación planteado horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Delcy Rodríguez contradice versión de Trump sobre una supuesta disposición hacia la Casa Blanca

En su pronunciamiento, la vicepresidenta también hizo un llamado a la población venezolana en medio de la crisis. “Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma” y a actuar de manera cohesionada “para que salgamos unidos como un solo cuerpo a defender nuestra amada Venezuela”, expresó, subrayando que la respuesta del país debe ser colectiva frente a la situación actual.

Rodríguez calificó lo ocurrido como una violación grave del orden internacional y advirtió sobre las consecuencias históricas de estos hechos. “Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie que violenta el derecho internacional” y agregó que a “los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia se lo hará pagar”. Estas declaraciones contrastan con lo afirmado por Trump, quien aseguró que Rodríguez se había puesto “a disposición de la Casa Blanca” tras una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio.