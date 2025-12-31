Apagón en Buenos Aires previo a Año Nuevo: ciudadanos estuvieron más de cinco horas sin luz

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo a diversos países de Sudamérica, los ciudadanos de Buenos Aires, en Argentina, reportaron que se registró un apagón masivo de luz, problema que duró aproximadamente cerca de seis horas.

En videos compartidos en las redes sociales, decenas de personas de la nación vecina muestran que la ciudad se encontraba sin fluido eléctrico, generando una serie de problemas en diversos trabajos que no podían seguir operando, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas.

¿QUÉ CAUSÓ EL CORTE DE LA LUZ?

Aunque muchos ciudadanos de Buenos Aires se preguntaron sobre el origen del corte de luz, la empresa encargada, Edesur, compartió un comunicado e informó que se registró una falla en la subestación Bosques, un lugar estratégico donde funciona el fluido.

Cabe mencionar que este inconveniente del apagón sucede en medio de las altas temperaturas que azotan a Argentina. Los termómetros sobrepasan los 35 °C, números que podrían incrementarse en los próximos días.