Así celebraron países de Asia y Oceanía la bienvenida del 2026

El Año Nuevo 2026 ya se celebra en diversas partes del mundo, donde varios países dieron la bienvenida al nuevo año durante las primeras horas del martes 31 de diciembre, horario Perú, despidiendo el 2025 con alegría, algarabía y espectaculares fuegos artificiales.

Uno de los primeros países en recibir el 2026 fue Tailandia, donde desde tempranas horas de la mañana se desarrollaron celebraciones con impresionantes fuegos artificiales lanzados desde rascacielos, marcando el inicio del nuevo año.

Otro de los países que dio la bienvenida anticipada al 2026 fue Nueva Zelanda, cuyos ciudadanos celebraron por todo lo alto con un espectáculo de fuegos artificiales en el Sky Tower, en la ciudad de Auckland. En total, 500 kilos de material pirotécnico fueron utilizados para recibir el nuevo año.

Australia también se sumó a las celebraciones tempranas este miércoles 31 de diciembre, con un show de fuegos artificiales en el emblemático puente de Sídney, espectáculo que se prolongó por 12 minutos y fue seguido por millones de personas en todo el mundo.

OTROS PAÍSES QUE DIEORN LA BIENVENIDA EL 2026

Asimismo, Corea del Sur dio la bienvenida al 2026 con un impresionante espectáculo en el rascacielos más alto del país, ubicado en la capital, Seúl. Además, destacadas estrellas del K-pop ofrecieron un show especial, sumándose a los festejos por el Año Nuevo.

Mientras tanto, en Japón el repique de campanas en los templos marcó la llegada del Año Nuevo 2026, mientras multitudes se congregaron en el centro de Tokio para celebrar. China y Taiwán también se unieron a los festejos, ofreciendo espectáculos especiales para recibir el nuevo año.