Nuevas protestas por fin de subsidio a combustible en Bolivia: cuatro policías resultaron heridos

A menos de tres meses de haber ganado las elecciones en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz estaría viviendo una de sus primeras crisis después de eliminar el subsidio al combustible, causando que se registren protestas ciudadanas.

La decisión que tomó el Gobierno de Paz es una respuesta a los problemas energéticos que se viven en el país y el desabastecimiento de hidrocarburos, tratando de dar señales positivas para que empresarios inviertan en la nación altiplánica.

¿QUÉ DICEN DESDE PRESIDENCIA?

A pesar de las manifestaciones en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz no da su brazo a torcer y aseguró que el Decreto Supremo 5503 seguirá vigente, causando probablemente que la ciudadanía continúe saliendo a las calles a levantar su voz de protesta.

Cabe mencionar que, durante estas marchas que se han registrado en estos días, cuatro policías del país altiplánico han resultado heridos, mientras que los mineros estatales y sindicatos agrupados piden una revisión de la norma en beneficio de los pobladores.