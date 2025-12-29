Estados Unidos: toman datos biométricos y fotos a extranjeros que ingresen o salgan del país

A menos de tres días de terminarse el 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha decidido aplicar desde el 26 de diciembre la toma obligatoria de fotografías y datos biométricos a los extranjeros que ingresen o salgan del territorio norteamericano.

¿PARA QUÉ SIRVE LA MEDIDA?

La medida que adoptó el Gobierno de Donald Trump busca evitar los fraudes de visa o la revisión de residencias permanentes, las cuales muchas veces son aprovechadas por los turistas para quedarse un mayor tiempo en el país.

Producto de la decisión que han tomado las autoridades de la nación norteamericana, ha causado que diversos activistas levanten su voz de protesta y aseguren que los datos personales de los ciudadanos se verán vulnerados.

Cabe mencionar que la medida ya no excluye a ninguna persona de los controles biométricos o toma de fotografías como se hacía tiempo atrás, donde los menores de 14 años y adultos mayores de 78 años no pasaban este control.