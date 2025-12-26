24 Horas Edición Medio Día

26/12/2025

Nicolás Maduro asegura que Jesucristo fue "el primer antiimperialista"

El dictador venezolano afirmó que Jesucristo "murió como un hombre palestino" al ser crucificado.



El dictador venezolano, Nicolás Maduro, generó controversia en una reciente entrevista previa a la Navidad, al asegurar que Jesucristo fue "el primer antiimperialista" del mundo, en un mensaje interpretado como una referencia directa a Estados Unidos.

"Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías, él murió como un hombre palestino", dijo.

INSTA A LA PAZ

Posteriormente, Maduro Moros encabezó una cena navideña en donde se animó a bailar, cantar y tocar los timbales ante los presentes. Asimismo, instó al gobierno de Estados Unidos a optar por la paz y descartar cualquier intento de intervención militar en el país caribeño.


