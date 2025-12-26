Nicolás Maduro asegura que Jesucristo fue "el primer antiimperialista"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, generó controversia en una reciente entrevista previa a la Navidad, al asegurar que Jesucristo fue "el primer antiimperialista" del mundo, en un mensaje interpretado como una referencia directa a Estados Unidos.

"Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías, él murió como un hombre palestino", dijo.

INSTA A LA PAZ

Posteriormente, Maduro Moros encabezó una cena navideña en donde se animó a bailar, cantar y tocar los timbales ante los presentes. Asimismo, instó al gobierno de Estados Unidos a optar por la paz y descartar cualquier intento de intervención militar en el país caribeño.