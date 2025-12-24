Navidad 2025: ¿Cuál es el primer país del mundo que recibe la Nochebuena?

Mientras las familias peruanas esperan con ansias la llegada de la medianoche para disfrutar de la Navidad, existe un país en el mundo que ya inició las celebraciones de esta festividad hace más de seis horas.

¿QUÉ NACIÓN RECIBE PRIMERO LA NOCHEBUENA?

Kiribati es una nación insular que se ubica en el Pacífico Sur, que le lleva cerca de 19 horas de diferencia al Perú. Asimismo, se encuentra rodeada de 33 atolones y 13 islas volcánicas; sin embargo, existe un peligro de que el territorio desaparezca en los próximos 15 años.

El país cuenta con más de 300 mil kilómetros cuadrados en su área y podría ser del mismo tamaño que la India. A pesar del gran espacio que se tiene, solo existen 137 mil habitantes, quienes se encuentran dispersados en zonas diferentes.

Cabe mencionar que especialistas revelaron que Kiribati podría extinguirse en menos de dos décadas y la gran interrogante surgió. ¿A dónde irán sus ciudadanos?, por lo que se tiene un proyecto para que los pobladores puedan ir a Australia.