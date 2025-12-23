Donald Trump insta a Maduro a dejar el poder: "Sería inteligente que lo hiciera"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en el marco de las tensiones entre su nación y Venezuela, ante la posibilidad de realizar una intervención militar por tierra en el país latino.

En conferencia de prensa desde su residencia privada en Florida, el mandatario norteamericano instó al dictador venezolano, Nicolás Maduro, a dejar el poder voluntariamente para abrir paso a un nuevo gobierno democrático.

"Creo que probablemente sí (debería dejar el poder), no lo sé, depende de lo que él quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera", señaló ante los medios de comunicación.

MÁS OPERACIONES TERRESTRES

Por otra parte, Trump advirtió que el gobierno norteamericano podría realizar intervenciones terrestres en otros lugares aparte de Venezuela: "En cualquier lugar de donde estén llegando drogas. No solo Venezuela", sostuvo.