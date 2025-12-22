Nicolás Maduro pide apoyo a militares colombianos ante amenazas de Estados Unidos

Ante las constantes amenazas de Estados Unidos en las costas de Venezuela con el propósito de retirar del cargo a Nicolás Maduro, el chavista hizo un llamado a las fuerzas armadas de Colombia para que puedan colaborar con sus militares ante un futuro ataque norteamericano.

“Hago un llamado al pueblo de Colombia, a los militares y patria de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo”, manifestó.

APOYARÍAN AL PAÍS VECINO ANTE UN ATAQUE

De acuerdo a Nicolás Maduro, su país no le daría la espalda a la nación que comanda Gustavo Petro ante un eventual ataque que pueda registrarse. Además, precisó que su ayuda sería de manera incondicional y sin ningún tipo de dudas.

“Si algún día Colombia fuera agredida, aquí estaríamos si dubitación, sin vacilación, la patria venezolana en una sola defendiendo a Colombia”, comentó el mandatario del país llanero, quien tendría las horas contadas en el cargo.