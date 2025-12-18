Polémica en EE.UU.: Gobierno de Trump publica video de redadas con villancicos

El gobierno de Estados Unidos viene aprovechando las fiestas de fin de año para impulsar su campaña anti-inmigración, dándole un toque "navideño" por la ocasión, lo cuál ha generado polémica en internet.

Durante las últimas semanas, la redes sociales de la Casa Blanca han compartido videos de las redadas y detenciones en operativos migratorios añadiendo villancicos navideños como música de fondo.

Algunas partes del villancico han sido sustituidas por declaraciones del presidente Donald Trump referidas a su política antiinmigrante, un hecho que ha sido catalogadas como "crueles", por parte de usuarios en redes sociales.

POLÉMICA CON "JUNO"

Cabe precisar que un hecho similar se suscitó meses atrás, cuando la administración de Trump utilizó la canción "Juno" de Sabrina Carpenter en sus videos sobre redadas migratorias, un hecho que la artista criticó fuertemente, calificándolo de "malvado".