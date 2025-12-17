Presidente de Bielorrusia a favor de asilar a Maduro en su país: "Las puertas están abiertas"

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, se pronunció sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela y derroque al dictador de dicha nación, Nicolás Maduro.

Durante una entrevista para un medio local, el mandatario bielorruso dejó abierta la posibilidad de que su administración conceda asilo político al líder del Chavismo en caso sea retirado del poder ante una eventual invasión norteamericana.

"Maduro nunca fue un enemigo ni adversario para nosotros, nunca. Si quisiera venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él", señaló Lukashenko, expresando así su respaldo a Maduro Moros.

ATAQUES A "NARCOLANCHAS"

Cabe precisar que, desde el despliegue de buques norteamericanos al mar del Caribe en setiembre, el gobierno de Estados Unidos ya ha destruido 26 presuntas "narcolanchas", causando la muerte de casi 100 personas. Desde la Casa Blanca, Donald Trump volvió a advertir que pronto se empezará a atacar por tierra.