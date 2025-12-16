Nicolás Maduro a José Antonio Kast: "Cuidadito le toque un pelo a un venezolano"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció tras la elección de José Antonio Kast como nuevo presidente de la República de Chile, tras superar en la segunda vuelta a su rival Jeanette Jara.

En declaraciones públicas, el líder del régimen Chavista lanzó una advertencia al electo mandatario chileno ante la posibilidad de que concrete su plan anti migratorio y expulse a los extranjeros en situación irregular de dicho país, muchos de ellos venezolanos.

"Señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler, le educaron los valores de Hitler. Usted podrá ser Pinochetista confeso, pero cuidadito le toque un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta, el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", señaló.

KAST RESPONDE

Tras tomar conocimiento de ello, José Antonio Kast restó importancia a las declaraciones de Maduro Moros: "Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado (...) es un narco dictador", sostuvo.