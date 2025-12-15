Inmigración irregular: el gran reto de José Antonio Kast en Chile

Han transcurrido las primeras 24 horas desde que se oficializó el triunfo del candidato chileno de ultraderecha, José Antonio Kast, y la atención ahora se centra en cómo cumplirá sus principales promesas de campaña, especialmente aquellas vinculadas al control del desborde migratorio que afecta a Chile. Este tema fue uno de los ejes centrales de su discurso electoral y resultó determinante para su victoria.

ESPECIALISTAS OPINAN

El aumento de hechos delictivos atribuidos a ciudadanos extranjeros en diversas ciudades del país sureño influyó en la decisión del electorado. Según el analista Carlos Escaffi, director de Relaxiona Internacional, actualmente Chile alberga a cerca de 1.9 millones de extranjeros, de los cuales aproximadamente 350 mil se encuentran en situación irregular, lo que ha desbordado la capacidad migratoria del Estado chileno.

Ante este escenario, Kast se enfrenta al reto de ejecutar medidas inmediatas que le permitan sostener el respaldo ciudadano. Entre sus propuestas figuran la expulsión de inmigrantes ilegales, el fortalecimiento del control en los pasos fronterizos y un mayor apoyo a Carabineros de Chile. No obstante, estas acciones deberán equilibrarse con el respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En el plano regional, el impacto de estas políticas podría sentirse directamente en el Perú. La reciente tensión en la frontera podría intensificarse si no existe una coordinación estrecha entre ambas cancillerías. Especialistas advierten que será clave el trabajo conjunto entre Chile y Perú para establecer mecanismos ordenados de retorno y control migratorio, en un contexto donde Chile inicia una nueva etapa política marcada por un giro firme hacia la derecha.