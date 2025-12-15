José Antonio Kast: Presidentes de América Latina saludan elección del nuevo mandatario de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de la República de Chile tras ganar a su rival Jeanette Jara en la segunda vuelta de las Elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en dicho país.

El líder del Partido Republicano (PR) se impuso en las urnas obteniendo el 58,1% en la segunda vuelta que se llevó a cabo el último 14 de diciembre y empezará a asumir funciones a partir de marzo del 2026, cuando reciba la banda presidencial de Javier Boric.

PRESIDENTES DE LA REGIÓN LO SALUDAN

Tras la elección de Kast, diversos presidentes de América Latina utilizaron sus redes sociales para expresarle sus felicitaciones tras su victoria en la contienda electoral chilena, incluyendo el presidente de Perú, José Jerí.

Entre los jefes de Estado que saludaron la elección de Kast figuran Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Claudia Sheinbaum (México) y el mismo Gabriel Boric, quien sostuvo una conversación telefónica con su sucesor.