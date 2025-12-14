Elecciones en Chile: Jeanette Jara y José Antonio Kast se disputan la presidencia en segunda vuelta

Chile vive este domingo 14 de diciembre una jornada electoral decisiva con la realización de la segunda vuelta presidencial que se definirá entre el candidato de derecha José Antonio Kast y la exministra de Trabajo Jeannette Jara, representante de la coalición oficialista Unidad por Chile.

Más de 15,7 millones de personas están habilitadas para votar en un balotaje que definirá al próximo jefe de Estado. La elección se desarrolla en un contexto marcado por el debate sobre seguridad pública, migración y demandas sociales.

Incidente con mensajes masivos

La jornada se ha visto empañada por una polémica tras la difusión de mensajes de texto de apoyo a Kast enviados a clientes de la empresa Lipigas. Jara denunció el hecho ante el Servicio Electoral (Servel), argumentando un posible uso indebido de datos personales y una vulneración al proceso democrático. Kast aseguró no tener conocimiento del incidente, mientras que la compañía atribuyó el envío a piratas informáticos.

Votación en curso

Los locales de votación abrieron a las 08:00 horas en todo el país y cerrarán a las 18:00, con posibilidad de extender el horario si hay personas en fila. Uno de los primeros en votar fue el presidente Gabriel Boric, quien desde Punta Arenas instó a la población a defender la democracia.

El balotaje se realiza tras una primera vuelta ajustada en noviembre, donde Jara obtuvo el 26.85% y Kast el 23.93%, pero el posterior apoyo de otras fuerzas políticas al candidato conservador lo impulsó en las encuestas hacia la definición final.