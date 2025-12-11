Estados Unidos: Proponen exigir a turistas mostrar el historial de sus redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, presentaron una propuesta para exigir el historial de sus redes sociales a todos los turistas que deseen ingresar al territorio norteamericano.

La propuesta presentada en el marco de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump tiene como principal argumento para este requerimiento el reducir cualquier amenaza de seguridad nacional.

La medida contempla que todos los viajeros, incluso los que no necesitan visados, estén obligados a presentar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años.

OTRAS PETICIONES

Además de ello, de aprobarse la propuesta, los turistas también deberán presentar datos sobre los teléfonos que utilizaron en los últimos 5 años, correos electrónicos de los últimos 10 años, nombres de familiares, teléfonos de familiares de los últimos 5 años, fechas y lugares de nacimiento de familiares, residencias de familiares y teléfonos y correos laborales usados en los últimos 10 años, además de un pago único de 40 dólares.