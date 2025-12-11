María Corina Machado llegó a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

Tras más de un año en la clandestinidad, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, arribó a Oslo. Alrededor de las 2:30 a. m., la dirigente, que llevaba 14 años sin salir del país, apareció en el balcón del Grand Hotel y saludó a decenas de simpatizantes que la aguardaban con banderas y cánticos.

Su salida de Venezuela fue seguida minuto a minuto por miles de ciudadanos. El miércoles por la mañana, el Instituto Noruego del Nobel anunció que la opositora no asistiría a la ceremonia; sin embargo, horas antes del evento confirmó que Machado había emprendido un viaje “en situación de extremo peligro” y que haría todo lo posible por llegar.

HIJA DE MACHADO RECIBIÓ EL PREMIO EN SU NOMBRE

Mientras tanto, su hija Ana Corina Sosa tuvo que asumir el rol de recibir el premio en su nombre durante la ceremonia oficial. En un discurso dedicó el galardón a los presos políticos, a los perseguidos y a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.

“A ellos pertenece este honor y el futuro”, leyó ante el público. Sosa aseguró además que Machado cumpliría su palabra y que, en pocas horas, la Nobel venezolana estaría presente físicamente en Oslo, donde su figura ya se había vuelto omnipresente.