Diosdado Cabello cuestiona el Nobel otorgado a Machado y lo califica de “subasta”

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá este viernes en Oslo, capital de Noruega, el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro, reconocimiento que marca un hecho histórico para la oposición venezolana.

Al respecto, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, desestimó la entrega del galardón y lo calificó como una “subasta”. Además, instó a revisar la lista histórica de premiados para, según él, cuestionar la naturaleza del Nobel.

En su pronunciamiento también mencionó que existen personas molestas por no haber sido distinguidas, haciendo alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay gente que está muy molesta por no haber recibido el Premio Nobel”, declaró.

Cabello afirmó que, para el régimen, “el verdadero premio” es el respaldo del pueblo venezolano. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, y es este pueblo. La verdadera recompensa es la tranquilidad que vivimos y construir nuestro destino a pulso”, sostuvo.

Mientras tanto, los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Panamá, José Raúl Mulino, confirmaron su asistencia a la ceremonia de entrega en Oslo. En el caso de Panamá, Mulino no solo expresó su apoyo a la oposición venezolana, sino que también autorizó recibir en su país las actas originales de votación, con el fin de custodiarlas como prueba internacional.

CEREMONIA EN MEDIO DE TENSIONES MILITARES

La premiación de María Corina Machado, a la cual también asistirán su madre, su hija y su hermana, se desarrolla en un contexto tenso: en las últimas horas, tropas estadounidenses desembarcaron en Puerto Rico para realizar ejercicios de seguridad en el mar Caribe, incrementando la presión en medio de la crisis política venezolana.