Rafael Belaunde: noticia de intento de asesinato a precandidato da la vuelta al mundo

El intento de asesinato contra el precandidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, ha dado la vuelta al mundo, generando amplia cobertura y preocupación en diversos medios internacionales sobre la creciente violencia política en el Perú.

La cadena alemana Deutsche Welle fue uno de los primeros medios en informar sobre el ataque contra Belaunde, ocurrido cuando conducía su vehículo en la zona de Cerro Azul, al sur de Lima.

Otro medio que también reportó este caso fue el brasileño Jornal Record, que dedicó espacio al incidente durante su noticiero de 24 horas. De igual forma, la cadena CNN en Brasil abordó el atentado en sus ediciones informativas.

Distintos portales web de la región replicaron la noticia. En Argentina, el canal 26 difundió el hecho con el titular: “Atacaron a balazos en Lima a Rafael Belaunde, candidato a presidente del Perú”.

El medio español El Mundo también informó del ataque con el titular: “Atentado en Perú contra un candidato presidencial que ha salido ileso”.

Desde Bolivia, el diario El Deber llevó la historia a su portada digital, destacando: “En Perú atacan a tiros a precandidato Belaunde a meses de las elecciones”.

MÁS MEDIOS INTERNACIONALES SE SUMAN A LA COBERTURA

Las cadenas BLU Radio de Colombia, Todo Noticias de Argentina y RTVE de España se sumaron a la lista de medios digitales que hicieron eco del atentado contra Rafael Belaunde, reforzando la preocupación internacional por la seguridad electoral en el país.