Alerta en Argentina por aumento en casos de sarampión

En Argentina se activó una alerta epidemiológica por un alarmante incremento en los casos de sarampión en dicho país, a raíz de los bajos índices de vacunación entre los pobladores de dicho país.

Las cifras actuales reportan que los índices de vacunación en Argentina contra la poliomielitis, difteria y sarampión, entre otros, se han reducido por debajo del 49%, cuando hace pocos años, durante la pandemia, superaba holgadamente el 90%.

Al respecto, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), expresó su preocupación ante los bajos números de vacunación registrados en el 2024 frente a un escenario que califica como "frágil" y compromete la salud pública e individual.

"Las bajas coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas", señalaron.