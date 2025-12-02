Trump instó a Maduro a dejar el poder en Venezuela, pero dictador se negó renunciar

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensifica tras una reciente comunicación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en la que el mandatario estadounidense le exigió dejar el poder, petición que fue rechazada de manera rotunda por el líder venezolano.

ESPECIALISTA OPINA

Según el analista internacional Luis Fernando Núñez, el foco del conflicto no es ideológico, sino el tráfico de drogas y los enormes recursos que genera. Venezuela ha funcionado desde 1999 bajo un sistema cívico-militar, que concentró poder en Maduro y altos generales, conocidos como el “Cartel de Los Soles”, quienes habrían acumulado millones de dólares mediante operaciones de narcotráfico.

Núñez advierte que una eventual intervención estadounidense podría debilitar esta cúpula, aunque reconoce que la red criminal está profundamente enraizada en todas las estructuras del Estado. “Eso se va cayendo como un castillo de naipes: al no tener el liderazgo político, todos los negocios a su alrededor se van a caer o se van a minimizar”, afirmó.

El analista también señaló que parte de la población venezolana, beneficiada con subsidios estatales, podría tardar en adaptarse a un nuevo modelo de vida independiente del Estado. “Esa masa se va a reducir, pero no va a terminar completamente hasta que entiendan que para vivir hay que trabajar honestamente”, explicó.

En cuanto al Cartel de Los Soles, Núñez indicó que altos jerarcas ya han sacado capital al exterior, siguiendo un patrón observado en otros regímenes totalitarios. Ciudades como Albania, Madrid y Londres concentran parte de sus activos, mientras sus familias estudian en universidades de élite, incluidas norteamericanas.