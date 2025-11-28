Donald Trump anuncia que pronto comenzará operativo terrestre contra el narcotráfico en Venezuela

El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas de EE. UU. iniciarán “muy pronto” operaciones terrestres en Venezuela, como continuación de la denominada operación Punta de Lanza, que según sus datos ha logrado reducir en un 85% el tráfico de drogas marítimo en la región desde septiembre, dejando más de 80 muertos.

Durante una llamada con militares estadounidenses en el marco del Acción de Gracias, Trump no ofreció detalles sobre el plan ni la ejecución de estas acciones terrestres, generando incertidumbre sobre los próximos pasos de la estrategia contra el narcotráfico en Venezuela.

INCERTIDUMBRE EN VENEZUELA

Desde Caracas, la periodista Carolina Bigott señaló que muchos ciudadanos han expresado preocupación y permanecen a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos días.

Además, recordó que los vuelos hacia y desde Venezuela permanecen suspendidos, y los pasajeros esperan información sobre la reanudación de los servicios aéreos.