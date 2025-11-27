Pedro Castillo: medios internacionales reaccionan tras condena contra expresidente

En horas de la tarde de este jueves 27 de noviembre, el Poder Judicial (PJ) sentenció a Pedro Castillo con 11 años de prisión por el delito de conspiración tras el fallido golpe de Estado realizado el 7 de diciembre de 2022.

MEDIOS INTERNACIONALES REACCIONAN

Tras conocerse la noticia, diversos medios internacionales reaccionaron sobre la sentencia contra el exmandatario. Uno de los primeros en compartir el veredicto de las entidades de justicia del país fue el medio El País con el título: Condenado el expresidente peruano Pedro Castillo a 11 años de cárcel por el delito de conspiración.

De igual manera, CNN Español compartió la información a través de sus plataformas digitales dando a conocer la sentencia del exjefe de Estado, quien se convertirá en el cuarto presidente recluido en el penal de Barbadillo.

Cabe mencionar que, la medida del PJ no solo alcanza a Pedro Castillo, sino que también a su expremier Betssy Chávez, a quien se le ha dictado una orden de captura, a pesar de que se encuentra en la embajada de México.