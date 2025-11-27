Oxapampa: ladrón asalta a mujer en restaurante y termina siendo castigado por vecinos

Un violento asalto ocurrido en el centro poblado de San Miguel de Eneñas, en la provincia de Oxapampa (Pasco), terminó con una escena poco habitual: uno de los presuntos delincuentes fue capturado y castigado por los propios vecinos antes de ser entregado a la Policía. El hecho generó indignación entre los pobladores, quienes grabaron al ladrón mientras caminaba con un cartel colgado al cuello como símbolo de escarnio público.

ASALTO A MANO ARMADA

El incidente se produjo cuando dos hombres armados ingresaron a un restaurante del centro poblado y atacaron a dos mujeres. Una de las víctimas sería una prestamista que guardaba en su bolso el dinero de la recaudación del local. Los asaltantes le arrebataron el bolso y también despojaron de sus pertenencias a otra clienta que gritaba presa del miedo. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar.

Momentos después, los vecinos iniciaron una persecución que permitió interceptar a uno de los sospechosos en el tramo San Juan 71, en el distrito de Villa Rica. El sujeto, identificado como Richard Miguel Silva, fue reducido y obligado a caminar por la calle con un cartel que lo señalaba como ladrón. Los pobladores señalaron que el castigo fue una advertencia para quienes pretenden cometer delitos en la zona.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Tras el acto de justicia vecinal, Silva fue entregado a la Policía Nacional del Perú, que continúa las investigaciones para identificar al segundo implicado. Las autoridades advirtieron que, aunque comprenden la indignación de la comunidad, los castigos públicos no deben reemplazar el accionar de la ley.