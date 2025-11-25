24 Horas Edición Medio Día

25/11/2025

Sheinbaum advierte a Jerí sobre intención de ingresan a embajada mexicana: “Violaría todas las leyes”

La presidenta de México advirtió al mandatario peruano sobre la gravedad de autorizar un ingreso forzado a la Embajada de mexicana en Lima para detener a Betssy Chávez.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al presidente de transición, José Jeri, luego de que este deslizara la posibilidad de que las autoridades peruanas puedan ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima con el fin de detener a Betssy Chávez.

La mandataria mexicana advirtió al gobierno peruano sobre la gravedad que implicaría violar las leyes internacionales si se ordena el ingreso de las fuerzas del orden a la sede diplomática mexicana en la capital peruana.

“Violaría todas las leyes internacionales”, afirmó. “Si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía… Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”, recalcó Sheinbaum.

Asimismo, señaló que el asilo otorgado a la ex primera ministra es un derecho reconocido tanto por el derecho internacional como por los organismos de derechos humanos. “El asilo es un derecho dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes”, indicó.

Al finalizar, Sheinbaum recordó que debe evitarse una situación similar a la ocurrida en Ecuador en 2024, cuando el gobierno de Daniel Noboa autorizó el ingreso a la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS ROTAS

Es importante precisar que Perú y México rompieron relaciones diplomáticas a inicios de noviembre de este año, luego de que se confirmara que el país azteca otorgó asilo político a la investigada por el intento de golpe de Estado, Betssy Chávez, quien actualmente afronta un mandato de prisión preventiva.


