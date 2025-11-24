EE. UU. declara al 'Cártel de los Soles' como grupo terrorista y aumenta tensión con Venezuela

La relación entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos. El gobierno de Donald Trump declaró al 'Cártel de los Soles' como grupo terrorista extranjero, señalando a Nicolás Maduro y a miembros del ejército venezolano como presuntos integrantes de esta organización dedicada al narcotráfico.

¿ESTRATEGIA?

El internacionalista Francisco Belaúnde señaló que esta medida podría ser una estrategia de presión sobre el régimen de Maduro para provocar una implosión interna y, eventualmente, justificar un mayor involucramiento de Estados Unidos sin necesidad de una intervención militar directa.

Por su parte, Andrés Gómez de la Torre recordó que desde 2019, durante la administración Trump, “todas las opciones estaban sobre la mesa”, incluyendo el uso de la fuerza para lograr la salida del mandatario venezolano.

Según los analistas, las motivaciones de Estados Unidos van más allá de la lucha contra el narcotráfico: buscan controlar activos estratégicos como el petróleo, mantener influencia política en la región y limitar las alianzas de Venezuela con países como China, Irán y Rusia, considerados contrapesos al poder estadounidense.