Venezuela: bombardero B52 y dos naves de EE. UU. sobrevuelan cerca de Caracas

Registros de Flightradar24 indican que un bombardero estadounidense Boeing B-52H Stratofortress se aproximó a Caracas este lunes tras despegar por la mañana de la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte. Durante más de media hora, el avión realizó varios giros y sobrevoló las costas venezolanas.

El B-52 no operó solo: a su trayecto se sumaron al menos cuatro cazas F/A-18 y dos aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye, según los registros de vuelo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos describió al B-52H como un bombardero pesado de largo alcance capaz de cumplir diversas misiones estratégicas.

PREOCUPACIÓN

La periodista venezolana Carolina Bigott reportó que la maniobra generó alarma entre los ciudadanos, quienes acudieron a supermercados para abastecerse ante la incertidumbre sobre los próximos días.

“Hay mucha angustia y abstención en la calle. Recordemos que la semana pasada hubo detenciones de personas por tener mensajes o simplemente por decir algo que no les gusta al Gobierno”, señaló Bigott.