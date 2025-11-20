Nicolás Maduro habría solicitado amnistía y exilio para dejar el poder

En medio de las tensiones que han surgido en las últimas semanas por el despliegue de barcos estadounidenses en las costas de Venezuela, el presidente del país llanero, Nicolás Maduro, se está imaginando que el fin de su Gobierno se acerca.

De acuerdo a la información compartida por el medio The Atlantic, el mandatario habría entablado una conversación con la gestión de Donald Trump para tratar llegar a un punto medio y así deje la presidencia de la nación.

¿QUÉ ESTARÍA BUSCANDO NICOLÁS MADURO?

El chavista habría exigido una amnistía para él y su vínculo más cercano. Además, ha solicitado a las autoridades norteamericanas que se retire la recompensa de 50 millones de dólares por su ubicación y por último un exilio tranquilo.

A pesar de que un primer momento Colombia le brindó su apoyo a Nicolás Maduro, las cosas habrían cambiado y desde la Cancillería del país que lidera Gustavo Petro han dejado en claro que la situación la tienen que resolver entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Será el fin de Maduro en el Gobierno?