Nicolás Maduro a Donald Trump: “El que quiere hablar con Venezuela tendrá que hacerlo face to face”

En medio de las tensiones que han surgido en los últimos días por una intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente del país llanero, Nicolás Maduro, envió un mensaje al mandatario norteamericano, Donald Trump.

Durante una entrevista al programa Zona Digital, el chavista aseguró que no le cierra la puerta para que pueda someterse a un diálogo con cualquier autoridad de la región, sin embargo, esto deberá realizarse de manera presencial.

“El que quiere hablar con Venezuela se hablará, pero face to face (cara a cara), sin ningún problema. Lo que no se puede permitir es que se bombardeé un pueblo cristiano como el de Venezuela”, comentó el jefe de Estado de la nación llanera.

RECOMPENSA POR NICOLÁS MADURO

Al parecer los comentarios de Nicolás Maduro no sería tomados en cuenta por Donald Trump, ya que, se ofrece aproximadamente 50 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano. ¿Será una estrategia para calmar las tensiones entre ambos países?