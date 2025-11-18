Argentina: conductores de televisión se rinden ante la gastronomía peruana

La gastronomía peruana continúa conquistando paladares en todo el mundo. Esta vez, en la televisión argentina, varios conductores quedaron sorprendidos tras degustar ceviche, lomo saltado y arroz chaufa, tres de los platos más representativos del Perú.

“Tienen que disfrutar de su gastronomía y de la diversidad de productos que tienen los peruanos. Los sabores que poseen son únicos. En un viaje a Perú me emocioné al probar un tiradito”, comentó una de las presentadoras durante la emisión.

Javier Miranda, chef que administra un restaurante en Mendoza, fue invitado al programa para presentar y explicar los platos tradicionales. La degustación estuvo acompañada por la bebida bandera del país: Inca Kola.

PROGRAMA DESTINADO A LA GASTRONOMÍA PERUANA

Los conductores del espacio televisivo se comprometieron a realizar una próxima edición dedicada exclusivamente a la gastronomía peruana, resaltando su calidad, variedad y reconocimiento internacional.