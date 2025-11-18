Nicolás Maduro a Donald Trump: "No se puede permitir que bombardee un pueblo cristiano"

El líder del régimen venezolano Nicolás Maduro declaró recientemente sobre las constantes amenazas vertidas desde su par norteamericano Donald Trump quien asegura que va avanzando su carrera armamentista hacía el país sudamericano. “El que quiere hablar con Venzuela… se hablará. ‘Face to face’. Cara a cara sin ningún problema”, afirmó el sucesor de Hugo Chávez.

Maduro pide que no haya un baño de sangre

Además, añadió que lo que busca evitar es que sus compatriotas paguen con su vida las consecuencias de una eventual invasión estadounidense en tierras venezolanas: “Lo que no se puede permitir, como dice la carta, del pastor evangélico es que se bombardee y masacre al pueblo cristiano de Venezuela”.

De esta forma se especula que una posible reunión mediada por el gobierno de Brasil podría darse en algún momento, no obstante, todavía deben cumplirse muchas condiciones para que existe un acercamiento entre gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Sin Marcos Rubio

Una de las situaciones que debería manifestarse es el alejamiento del secretario de estado Marcos Rubio quien es considerado desde Venezuela como un personaje beligerante que podría perjudicar cualquier negociación entre ambas naciones.