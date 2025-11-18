Brasil gastó más de 200 mil soles en asilar a Nadine Heredia

Ciertos medios periodísticos de Brasil informan que el gobierno de Lula da Silva gastó alrededor 345 mil reales (moneda oficial del país vecino) más de 218 mil soles en el traslado de la exprimera dama Nadine Heredia desde Perú a tierras brasileras como parte de los gastos del asilo político.

Decisión de Lula da Silva sigue generando polémica

Dichas informaciones generaron malestar entre la oposición brasilera. Es así que Marcel van Hattem publicó en su cuenta de X que “Lula no se cansa de manchar la imagen de Brasil”, en referencia al asilo brindado a la esposa del expresidente Ollanta Humala.

Además, en la publicación se alcanza a leer que Transparencia Internacional clasificó esta acción de Da Silva como “una de las más infames de la historia latinoamericana”.

Por otro lado, en las próximas semanas podría conocerse cual es la decisión de las autoridades peruanas con respecto a Betssy Chávez quien tiene el asilo político de México. En este caso solo faltaría que el Canciller peruano brinde el salvoconducto.