Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "El presupuesto ya se gastó, nos dejaron sin nada"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó un mensaje presidencial en donde anunció una serie de políticas en materia económica que va a llevar a cabo su gobierno en los próximos meses y a lo largo de su mandato.

En conferencia de prensa, previo al anuncio de dichas acciones, el mandatario boliviano se sinceró con la población y reveló que la administración del expresidente Luis Arce dejó "las arcas vacías".

"El presupuesto, desgraciadamente, todo lo que estaba como presupuesto antes de que entráramos, básicamente, ya se gastó. Nos dejaron sin nada en las arcas, y esto hay que decirlo, no solo roban, no solo han dado un mal servicio en salud y educación (...) básicamente, hablando con el ministro de Economía, no hay platita, se gastaron toda la platita", dijo.

NI DOCUMENTOS NI CPU

Cabe precisar que hace unos días, el ministro de Economía boliviano, José Gabriel Espinoza, difundió a través de sus redes sociales un video donde mostraba el despacho que estaba recibiendo, el cuál no poseía ni un solo documento en los archiveros, ni siquiera el CPU de la computadora.