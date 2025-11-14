Francisco Belaúnde por operativo ‘Lanza del Sur’: Perú debe mantener relaciones con EE.UU.

En el marco de las últimas medidas tomadas por los Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico proveniente de américa latina, desde el departamento de guerra se ha anunciado la operación "lanza del sur", que podría terminar con la caída de Nicolás Maduro.

Un equipo de Panamericana Televisión conversó con el analista en política y derecho internacional, Francisco Belaúnde, las autoridades del Perú deben continuar con las relaciones bilaterales con la nación norteamericana.

De igual manera, el especialista precisó que los movimientos realizados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen como propósito atacar directamente la cúpula que lidera el chavista Nicolás Maduro.

PAÍSES EN CONTRA DE LAS ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS

El despliegue de las tropas norteamericanas por el Caribe ha sido cuestionado por diversas naciones como Chile y México hayan expresado una profunda preocupación sobre los posibles riesgos que estas acciones representarían en América Latina.