Presidente de Panamá niega alianza con EE.UU. contra Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció sobre los rumores de una supuesta alianza entre su gobierno y los Estados Unidos, en contra de Venezuela, que desde hace varias semanas viene siendo sometida militarmente por Washington.

En conferencia de prensa, el mandatario panameño negó que su país esté brindando apoyo logístico ni territorial a la administración de Donald Trump, para el despliegue que vienen realizando por el mar del Caribe.

"Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo", manifestó.

SOBRE ENTRENAMIENTO MILITAR EN PANAMÁ

Asimismo, Mulino Quintero explicó que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales con la nación norteamericana.