México: Realizan campaña de vacunación ante brote de sarampión

El gobierno de México inició una agresiva campaña de vacunación contra la sarampión, una enfermedad que en los últimos años ha reaparecido y viene generando preocupación en varios países a nivel mundial.

De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud, el virus persiste activo en dicho país, con más de cinco mil casos confirmados y un total de 23 muertes, hasta el momento.

El brote de sarampión tuvo su origen en febrero del presente año tras la detección de un caso importado en una persona perteneciente a la ciudad de Chihuahua, que regresó tras un viaje a los Estados Unidos.

ALERTA EN 9 ESTADOS

Ante tal situación, nueve estados mexicanos activaron la alerta sanitaria, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán, donde se han reportado casos activos.