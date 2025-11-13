24 Horas Edición Medio Día

13/11/2025

México: Realizan campaña de vacunación ante brote de sarampión

El brote tuvo su origen en febrero del presente año tras la detección de un caso importado en una persona que regresó de un viaje por Estados Unidos.



El gobierno de México inició una agresiva campaña de vacunación contra la sarampión, una enfermedad que en los últimos años ha reaparecido y viene generando preocupación en varios países a nivel mundial.

De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud, el virus persiste activo en dicho país, con más de cinco mil casos confirmados y un total de 23 muertes, hasta el momento.

El brote de sarampión tuvo su origen en febrero del presente año tras la detección de un caso importado en una persona perteneciente a la ciudad de Chihuahua, que regresó tras un viaje a los Estados Unidos.

ALERTA EN 9 ESTADOS

Ante tal situación, nueve estados mexicanos activaron la alerta sanitaria, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán, donde se han reportado casos activos.


Temas Relacionados: InternacionalesMéxicoSarampiónVacunación

También te puede interesar:

BANNER