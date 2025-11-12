Panamá: Incautan 11 toneladas de droga que iba hacia Estados Unidos

Agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Panamá lograron la incautación de más de 11 toneladas de droga que estaba lista para ser trasladada a su destino final: Los Estados Unidos.

El decomiso de la droga, considerado un hecho histórico, fue llevado a cabo por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

En conferencia de prensa, el fiscal superior antinarcóticos de Panamá, Julio Villareal, explicó que la droga era transportada a través de una embarcación que navegaba aguas interiores del país centroamericano.

Tras obtener la autorización judicial correspondiente, las autoridades procedieron con el allanamiento y registro de la nave, permitiendo así la incautación de más de 11 mil kilos de cocaína.