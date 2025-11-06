Estados Unidos reducirá tráfico aéreo de 40 aeropuertos en 10%

La administración de Donald Trump anunció este jueves que reducirá el tráfico aéreo hasta en un 10% en 40 aeropuertos de los Estados Unidos, con el objetivo de aliviar la presión sobre los controladores aéreos.

Como se sabe, los controladores aéreos se han visto afectados por el cierre del gobierno federal ante la incapacidad de Republicanos y Demócratas de ponerse de acuerdo para la extensión del presupuesto.

El denominado "Shutdown" ha cumplido ya más de 35 días, siendo el más duradero de la historia. Esta situación ha provocado el cierre de decenas de agencias estatales, parques naturales, museos y agencias sanitarias, entre otros.

CONTROLADORES IMPAGOS

Cabe precisar que varios controladores aéreos no están recibiendo sus sueldos por la crisis presupuestal, situación que los ha motivado a dejar sus funciones para buscar otros empleos. Las restricciones en los aeropuertos empezarán a regir desde este viernes 9 de noviembre.