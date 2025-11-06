Papa León XIV cuestiona a Trump por despliegue militar cerca a Venezuela

El Papa León XIV se pronunció sobre el despliegue militar que Estados Unidos viene realizando en el mar del Caribe, muy cerca a las costas de Venezuela y ante la posibilidad de un ataque armado al régimen de Nicolás Maduro.

En declaraciones a la prensa, el Sumo Pontífice cuestionó al gobierno de Donald Trump por las últimas acciones militares realizadas en el mar del Caribe y señaló que solo se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para buscar "paz".

"Un país tiene derecho a hacer un llamado militar, para defender y construir la paz. En este caso, me parece que la situación es un poco diferente, al aumentar la tensión (...) creo que no lograremos nada con violencia", dijo.

LLAMADO AL DIÁLOGO

En ese sentido, el Santo Padre resaltó que el único camino para la paz y el consenso es el diálogo: "Lo importante es buscar el diálogo, buscar la manera adecuada de resolver el problema", sostuvo.